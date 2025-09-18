Heidi Klum und Co. enthüllen schmerzhafte Kindheitserfahrungen

Die unsichtbaren Narben von Stars

Popstar Max Giesinger (36) hat sich aus Angst vor Spott beispielsweise zu Höchstleistungen gezwungen: «Wenn man es nicht geil macht, wird man vielleicht wieder gemobbt. Was natürlich Quatsch ist», sagte der Sänger gegenüber dem Radiosender «MDR Jump». Er habe im Jahr 2020 deshalb sein Leben umgekrempelt, verbringe weniger Zeit in den sozialen Medien und sei mehr in der Natur unterwegs. Supermodel Irina Shayk (39) wurde wegen ihrer dünnen Figur verspottet und als «Stock» beschimpft. Heute wird sie von den meisten für ihre Figur bewundert. Und selbst Kate (43), die heutige Prinzessin von Wales, litt so stark unter den Hänseleien, dass sie schliesslich die Schule wechseln musste.