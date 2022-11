War das Heidi Klums schrägstes Halloween-Kostüm?

Nach einer Corona-Pause konnte die «Queen of Halloween» Heidi Klum (49) endlich wieder ihre legendäre Grusel-Party in New York feiern. Am Montagabend zeigte sich das Model erneut in einem aussergewöhnlichen Look: Sie steckte von Kopf bis Fuss in einem Wurm-Kostüm. Die längliche, rötlich glänzende Kostümierung war eng an den Körper des Models geschmiegt, nur kleine Schlitze waren für Mund und Augen ausgespart.