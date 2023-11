Heidi Klum und ihre Familie läuten die Weihnachtszeit ein

Mit «Liebe» bereit für die Weihnachtszeit

Während Heidis Ehemann strahlend in die Kamera blickt, sieht der Rest der Familie auf dem Foto ziemlich müde aus. Betitelt ist das Foto mit «Love» (auf Deutsch: Liebe). Ein weiteres aktuelles Video auf Instagram zeigt Tom Kaulitz auf einer kleinen Trittleiter stehend, wie er ganz oben auf dem Weihnachtsbaum einen grossen goldenen Stern platziert. Dazu läuft der Song «All I Want for Christmas Is You» von Mariah Carrey (54).