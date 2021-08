Heidi Klum und Tochter Leni zeigen sich auf dem roten Teppich

Auch Heidis Ehemann Tom Kaulitz (31) und dessen Zwillingsbruder Bill liefen am Samstag über den roten Teppich in Capri. Der Tokio Hotel-Gitarrist erschien in einem silbernen Metallic-Anzug und trug dazu ein schwarzes Hemd. Bruder Bill wählte einen dunkelblauen Anzug und ein hochgeschlossenes Hemd mit Leoparden-Print. Die Familie verbringt derzeit ihren Urlaub in Italien.