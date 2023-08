Heidi Klum und Tom Kaulitz turteln verliebt am 4. Hochzeitstag

Könnte das Leben also schöner sein? Mit der Person, die man liebt, gemütlich in der Sonne am Strand liegen, sorgenfrei und glücklich – Heidi Klum und Tom Kaulitz müsste man sein. Und kein Wunder, geniessen die Eheleute diesen Hochzeitstag ganz besonders. Denn auf Capri schlossen sie 2019 den Bund der Ehe – und lassen die Fans seitdem regelmässig an ihrem Liebesglück teilhaben. Es sieht so aus, als könnten sie nicht genug voneinander bekommen. Keine Gelegenheit wird auf Capri ausgelassen, um an den schönsten Tag ihres Lebens vor vier Jahren zu erinnern.