Zwei Jahre Party-Pause

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Ehefrau von Tom Kaulitz (33) mit ihrer Halloween-Party zwei Jahre pausieren. «Die Vorfreude ist gross. Meine Freunde, auch aus der ganzen Welt, kommen nach New York», erklärte das Model. Den Veranstaltungsort hat die 49-Jährige bewusst gewählt. «Ich liebe L.A., ich lebe da und ich habe auch einmal die Party dort gemacht. Aber ich brauche an die 14 Stunden, bis mein Look komplett ist und dann gehen die Leute dort schon zu Bett. In New York feiern sie wirklich, sie sind die ganze Nacht wach, bis fünf, sechs Uhr morgens. Das ist eher mein Ding, an Halloween will ich mit allen Menschen um mich herum feiern.»