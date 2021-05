Der ehemalige langjährige «Germany's next Topmodel»-Juror (2011-2018) Thomas Hayo postete den witzigsten Geburtstagsgruss. Zu einem Foto, das Leni und ihn mit roten Clownsnasen an Nasen und Ohren zeigt, schrieb er: «Happy Birthday to my favorite #ClownInCrime @leniklum ! Amazing to see what a cool young woman you have become! #TimeFlies». Auf Deutsch: «Happy Birthday an meinen liebsten #ClownInCrime @leniklum! Erstaunlich zu sehen, was für eine coole junge Frau du geworden bist! #DieZeitfliegt».