In diesen Serien und Filmen war sie zu sehen

Neben ihren Modelprojekten war Heidi Klum schon einige Male in bekannten Filmen und Serien zu sehen, meistens spielte sie dabei sich selbst. So stand sie etwa in jeweils einer Folge von «Sex and the City», «Malcolm mittendrin», «How I Met Your Mother» oder «Desperate Housewives» vor der Kamera. Aber auch in den Filmen «Der Teufel trägt Prada» (2006) und «Ocean's 8» (2018) hatte sie Cameo-Auftritte.