Heidi Klum zeigt sich hüllenlos mit Weihnachtsmütze auf der Treppe

Bis vor Kurzem stand Heidi Klum für die 17. Staffel «Germany's next Topmodel» vor der Kamera. Doch über Weihnachten pausieren die Dreharbeiten für drei Wochen, «damit jeder zu seiner Familie kann und wir uns auf unseren neuen Drehort vorbereiten können», wie die 48-Jährige der Nachrichtenagentur spot on news im November am «GNTM»-Set auf der griechischen Insel Mykonos erklärte. «Wir lieben alle Weihnachten», so Klum.