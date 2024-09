In der Bilderreihe sind der Klum-Sprössling und seine Freundin Kayla Betulius von hinten am Strand zu sehen. Wie aus ihrem Instagram-Profil hervorgeht, studiert Henrys Partnerin offenbar an der University of California in Los Angeles (UCLA). Ansonsten bleibt die junge Frau vorerst ein kleines Geheimnis. Besonders süss: Kayla Betulius kommentiert das Bild ihres Liebsten mit einem eindeutigen «Love you» und einem roten Herz. Henry erwidert ebenso klar mit «Love you more» und einem Kuss-Smiley.