Heidi Klums Zmorge braucht starke Mägen und schwache Nasen

Heidi Klums ungewöhnliche Essgewohnheiten

Das Model mischt einen Eisbergsalat mit Tomaten, Öl und Essig. So weit, so gut. Dann greift sie aber zu einem Glas und gibt zwei in Öl eingelegte Sardinen auf ihren Salat. So weit, so speziell. In einer weiteren Story sagt sie dann aber: «Fast vergessen!» und nimmt eine Handvoll roher Zwiebeln, die auch noch auf den Salat gepackt werden. Ihren Zmorge verspeist sie dann genüsslich im Auto auf dem Weg zu einem Termin. Für ihr Gegenüber – und auch Ehemann Tom Kaulitz (36) – kann man allerdings nur hoffen, dass sie Kaugummi oder eine Zahnbürste dabei hat. Denn als wäre der Fisch nicht schon genug, verursachen rohe Zwiebeln doch einen ziemlich penetranten Mundgeruch. Der Fahrer dürfte nach der Fahrt sein Auto erst mal gründlich gelüftet haben.