Auch die «Germany's Next Topmodel-»Mama hat mal Lust auf Kaffee und Kuchen. Heidi Klum wäre aber nicht Heidi Klum, wenn sie sich bei dieser ordinären Tätigkeit ganz normal zeigen würde. Stattdessen liess sich die Deutsche unten ohne mit einem Törtchen abbilden – versehen mit der Unterschrift: «Oh! My! Yummie Pie!», was so viel wie «leckerer Kuchen» bedeutet. Ob damit wohl ihr Gatte gemeint ist?