Heino und Hannelore telefonieren alle halbe Stunde miteinander

Der Schlagersänger Heino (84) und seine Frau Hannelore Kramm (78) sind nicht nur seit 1979 verheiratet, sie sind auch unzertrennlich. Diese tiefe Verbundenheit ist der Grundstein ihrer glücklichen Beziehung, wird aber für Heinos Manager manchmal zur Herausforderung. Denn Hannelore, die sich liebevoll um ihren Mann kümmert, ruft ständig an, was dem PR-Berater des Schlagerstars so ziemlich auf den Zeiger geht, wie die «tz» berichtet.