Heino vermacht seine Millionen dem Manager

Ganz anders sieht es da bei seinem Manager Helmut Werner (40) aus. Dieser steht nicht nur in der Gunst von Heino, sondern auch in der von seiner verstorbenen Frau Hannelore, die ihn in ihrem Testament bedachte. So solle ihr Vermögen nach ihrem Ableben erst an Heino, danach an Werner gehen, da dieser versprochen hatte, ihren Mann bis an sein Lebensende zu pflegen, berichtet «Bunte». Das war nämlich ihre grösste Sorge: Dass Heino nach ihrem Ableben auf sich alleine gestellt ist.