Im Januar sass Heinz Hoenig (72) noch im australischen Dschungel im berühmten TV-Format «Ich bin ein Star – holt mich hier raus», welches er jedoch aus gesundheitlichen Gründen frühzeitig verlassen musste. Nun soll es dem Schauspieler deutlich schlechter gehen. Wie RTL berichtet, soll er am 30. April mit einem Helikopter in ein Krankenhaus in Berlin gebracht worden sein, wo sogleich eine Notoperation am Herzen erfolgt sei. Sein Zustand? Kritisch. Aus dem engen Umfeld des Schauspielers sei laut RTL zu hören, dass er im Koma läge.