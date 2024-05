Eine seriöse Ausbildung als Lehrerin

Bereits als Sechsjährige weiss Helen Mirren, dass sie Schauspielerin werden will – nicht irgendeine, sondern eine «grosse Schauspielerin». An der St Bernard’s Convent School in Westcliff-on-Sea bereitet sich der Teenie auf eine Bühnenkarriere vor, liest dafür Shakespeare-Dramen. Die Eltern wünschen für die Tochter aber eine solide Ausbildung. So verlässt sie die Londoner Berufsfachschule nach drei Jahren als Lehrerin. Bereits mit 19 gehört sie der renommierten Royal Shakespeare Company an, spielt ihre erste Königin im Stück «Antony and Cleopatra».