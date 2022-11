Helena Bonham Carter verteidigt Johnny Depp und J.K. Rowling

Rowling hatte ihre Aussagen ein Stück weit dadurch zu rechtfertigen versucht, dass sie selbst in der Vergangenheit Opfer häuslicher und sexueller Gewalt geworden war. Bonham Carter bemerkte hierzu: «[J.K. Rowling] darf ihre eigene Meinung haben, besonders wenn sie Missbrauch erlitten hat.» Die Vergangenheit und den vorherigen Schmerz eines Menschen gelte es zu respektieren, so die Darstellerin, die in insgesamt vier «Harry Potter»-Filmen als Bellatrix Lestrange vor der Kamera stand.