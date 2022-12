Helene Fischer über ihre grösste Krise

Die Liste von hochkarätigen Gästen in der SRF-Sendung «Gredig direkt» wächst weiter und weiter. Nach Michelle Hunziker und Robbie Williams konnte Moderator Urs Gredig nun einen weiteren Star – diesmal aus der Schlagerszene – bei sich im Studio begrüssen und rollte Helene Fischer (38) den Teppich aus. Die gebürtige Russin gehört derzeit zu den erfolgreichsten und bestverdienenden Musikerinnen im deutschsprachigen Raum, was sich nicht zuletzt daran zeigt, dass sie nächstes Jahr sage und schreibe sechs Mal in Folge das Zürcher Hallenstadion gebucht hat und auch füllen möchte.