Überraschung vom Schlagerstar

Eines davon wird ein Kinderalbum sein, wie Fischer in ihrem Brief erklärt: «Viele von euch kennen sicher mein erstes Album mit Kinderliedern und ich weiss noch genau, wie unterschiedlich ihr damals reagiert habt. Manche konnten damit nicht so viel anfangen, andere wiederum haben mir geschrieben, wie sehr sie die Lieder mit ihren Kindern oder Enkeln lieben.» Sie betont, dass diese Kinderlieder für sie ein echtes Herzensprojekt sind.