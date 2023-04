Der Startschuss für die grosse Helene Fischer (38) «Rausch Live»-Tour sollte eigentlich schon am 21. März in Bremen fallen. Doch die Sängerin zog sich bei den Proben eine Rippenfraktur zu und musste die Konzerte in Bremen und Köln verschieben. Am 11. April findet der Auftakt nun endlich statt - in Hamburg.