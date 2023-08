Helene Fischer macht ihren Unfall zum Werbe-Gag

Helene Fischer (39) ist wohl einer der grössten deutschen Superstars ihrer Zeit. Sie sieht gut aus, sie singt, sie tanzt – und sie verunfallt auf der Bühne und schlägt sich dabei die Nase blutig. Schweren Herzens musste sie im Juni ihr Konzert in Hannover abbrechen, nachdem sie einen Unfall am Trapez hatte und im Krankenhaus an der Nase genäht werden musste. Ausgerechnet an dem Abend sollte der erste Teil ihrer grossen Tour eigentlich abgeschlossen werden. Ihren Fans teilte sie auf Instagram mit, dass sie die Pause bis zum Konzert in Köln nutzen werde, um sich zu erholen und danach wieder voller Kraft und Energie durchstarten werde.