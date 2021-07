Helene Fischer meldet sich mit einer Überraschung zurück

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Bereits am 6. August erscheint die neue Single von Helene Fischer, 36. Das kündigte der Schlagerstar via Instagram an. Das Besondere: Es wird international. Der Song «Vamos a Marte» ist ein Duett mit dem «Despacito»-Sänger Luis Fonsi, 43. Wenige Stunden zuvor kündigte Fischer bereits ein neues Album an, das nach ihrer Auszeit noch in diesem Jahr auf den Markt kommen wird.