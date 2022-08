Diese extravaganten Geschenke erhielten die Stars schon

Wir freuen uns doch alle, wenn wir an unserem Geburtstag ein Geschenk auspacken und es entweder genau das ist, was wir uns gewünscht haben, oder etwas, das uns besonders gut gefällt. Verglichen mit so manchen Überraschungen, die gewisse Stars an ihrem Ehrentag erhalten haben, sind wir allerdings sehr bescheiden, denn für deren Geschenke gibt es nicht einmal eine passende Box, da kann man froh sein, wenn es mit einer roten Schleife kommt – obwohl manchmal nicht einmal das möglich ist. Von was für ausgefallenen Geschenken wir hier reden? Lest weiter und erfahrt es.