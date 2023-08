Es war allerdings nicht die erste Verletzung, die sich die Sängerin während eines Konzerts zugezogen hatte. Nach einer zweimonatigen Pause hat Helene jetzt nicht nur ihren Körper wieder in Form gebracht, sondern auch gleich das Bühnenprogramm überarbeitet. Am Freitagabend gab es in der Kölner Lanxess-Arena jetzt ein Comeback mit ein paar kleinen Neuerungen, wie bild.de berichtet.