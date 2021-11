Helene Fischer steht erstmals mit Babybauch auf der Bühne

Die Schlagersängerin tritt in der Show gegen die kleine Giulia an, die sich sicher ist, sie könne Songs von Helene Fischer schneller erkennen als die Interpretin selbst. «Ich kenne alle Helene-Fischer-Songs auswendig, kann jeden Titel nur anhand einer einzigen Sekunde identifizieren», behauptet die Zehnjährige. Das darf sie in der Show, die am 20. November um 20:15 Uhr im Ersten läuft, beweisen, indem sie mit ihrem grossen Idol um die Wette spielt.