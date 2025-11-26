Helene Fischer steht jetzt auch in Amsterdam

Mit dem zweiten Berliner-Modell können sich aber wiederum nicht alle anfreunden. Besonders im Vergleich mit ihrer neuen Figur in Amsterdam kann Berlin die Fans nicht wirklich überzeugen. Kommentare wie «Wahnsinn, die Helene ist dem Original sehr ähnlich, kein Vergleich zu der Gestalt in Berlin» oder «Viel besser als die Figur in Berlin», sind unter dem Instagram-Beitrag zu lesen. Wie bei so vielem, heisst es auch hier: Geschmäcker sind verschieden.