Ist Helene Fischer schon längst verheiratet?

Wie die deutsche Zeitung in Erfahrung gebracht haben will, war es Helene und Thomas wichtig, nur im engsten Kreis zu heiraten, mit Freunden und Familie, aber ohne Fans und Kameras. Da man schon lange von der Verlobung wusste, fragte sich viele, wann denn nun endlich die Hochzeitsglocken läuten würden. Die sind laut «Bild» also schon längst wieder verstummt. Fotos, die dem Magazin vorliegen, zeigen Helene sogar in den Ferien mit einem Ehering am Finger.