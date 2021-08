Helene Fischer wird auch dieses Jahr das Mik abgestellt

Die «Helene Fischer-Show» fällt auch dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie flach. Das bestätigte ein Sprecher des ZDF gegenüber «Bild am Sonntag». Aufgrund der nach wie vor geltenden Beschränkungen für solch grosse Publikumsveranstaltungen habe man sich «mit Helene schweren Herzens dazu entschlossen, auch in diesem Jahr auf die ‹Helene Fischer-Show› zu verzichten». Bereits 2020 fand die beliebte Weihnachtsshow mit Helene Fischer, 37, nicht in ihrem gewöhnlichen Umfang statt.