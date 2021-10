Helene Fischers süsse Liebeserklärung an Thomas Seitel

Normalerweise plaudert Helene Fischer, 37, nicht gerade aus dem Nähkästchen, wenn es darum geht, Privates zu verraten. Doch in der am vergangenen Wochenende im deutschen Fernsehen ausgestrahlten Dokumentation «Helene Fischer – Im Rausch der Sinne» spricht der Schlagerstar ganz offen über ihre Beziehung zu Thomas Seitel, 36. Im Lied «Hand in Hand» lässt die Schlagersängerin tief in ihre Seele blicken. «Das Lied beschreibt eigentlich meine anfänglichen Gefühle, wie meine jetzige Liebe entstanden ist», verrät sie. «Über meine innerliche Verzweiflung bis hin zu dem Wissen, es ist genau richtig so und anscheinend vom Schicksal so vorbestimmt gewesen.»