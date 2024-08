Lästereien? Ohne die kleine Helene!

In spezieller Erinnerung bleiben der einstigen Schulkameradin die gemeinsamen Sportlektionen mit Helene Fischer. «Im Sportunterricht war es mit ihr besonders witzig. Sie war eine hervorragende Tänzerin, hat immer Choreographien von Britney Spears getanzt, die wir dann nachgemacht haben.» Die Leidenschaft fürs Tanzen zeigt sich auch in ihrer Ausbildung zur Musicaldarstellerin an der Stage & Musical School in Frankfurt sowie in ihren Auftritten.