Verkehrte Welt, könnte man denken, wenn einem ein Deutscher als Erstes ein Ragusa anbietet. Aber nicht bei Herbert Grönemeyer. Dass der Künstler ein enges Verhältnis zur Schweiz pflegt, ja einst gar mit einer Schweizerin liiert war, ist bekannt. Nun sitzt er in seinem Hotelzimmer im «Dolder Grand» in Zürich und absolviert einen Interview-Marathon, um für sein neues Album «Das ist los» zu werben – am 31. Mai tritt er damit im Hallenstadion auf. Falls Grönemeyer müde ist, lässt er sich das nicht anmerken. Er beantwortet (fast) jede Frage so munter, als hätte er sie zum ersten Mal gehört (was gewiss nicht stimmt), und gibt einem das Gefühl, mehr als ein Name auf einer langen Presseliste zu sein. Oder wie er vielleicht sagen würde: Er sieht den Menschen hinter der Frage. Diese Nähe darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass er sein Privatleben sehr bedeckt hält. Fragen zu seiner zweiten Ehe und dem späten Vaterglück sind tabu.