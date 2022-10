«Harry und ich teilen uns ein Büro»

Über ihre Zeit als Schauspielerin:

«Ich verliess die Serie ‹Suits› direkt nach der 100. Folge 2018. Ich dachte nicht, dass ich je wieder in der Unterhaltungsindustrie arbeiten würde. Aber die gesamte Kultur hat sich verändert. Als ich in ‹Suits› mitgespielt habe, war meine Figur, Rachel Zane, in den Wohnzimmern bei den Leuten, während sie in ihren Pyjamas chinesische Speisen gegessen haben. So verbunden fühlte sich das damals an. Heute braucht es aber andere Mittel. Podcasting ist in dieser Hinsicht wirklich interessant. Es ist vielleicht eines der wenigen verbliebenen Foren, in denen die Menschen allein zuhören können. Wo sonst hat man diese Möglichkeit?»