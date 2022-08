Mykonos, Griechenland

In der öffentlichen Wahrnehmung hat es die Traum-Insel in der Ägäis erst vor nicht all zu langer Zeit auf die Liste der Promi-Hotspots geschafft, mittlerweile ist die Dichte an Stars aber mindestens so gross wie in Florida oder Saint Tropez. Das azurblaue Wasser und die einmalige Architektur hat beispielsweise die Hollywood-Stars Tom Cruise (60) und Tom Hanks (66) zum Immobilienkauf bewegt.