«How I Met Your Father»-Star

Hilary Duffs neustes Schönheitsgeheimnis kostet ein Vermögen

Wer schön sein will, muss bekanntlich leiden – und auch ordentlich zahlen. US-Schauspielerin Hilary Duff nimmt für eine glänzende Haut gerne beides in Kauf. Ihr letztes Facial war wortwörtlich Gold wert. Die Behandlung des Stars gibt es auch in Zürich.