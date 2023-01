Die Golden Globes werden zur Babybauch-Parade

Hilary Swank ist mit ihren 48 Jahren die älteste unter den vier werdenden Müttern, die zu Ehren der Golden Globes aufliefen. Und obwohl der Geburtstermin erst im April ist, trägt die Schauspielerin schon einen beachtlichen Bauch vor sich her. Diesen setzte sie mit einem tannengrünen Kleid mit schwarzen Schleifen an den Ärmeln aber perfekt in Szene und die Freude über ihre Schwangerschaft war ihr richtig anzusehen, sie strahlte überglücklich in die Kameras. Rührendes Detail: Der geplante Geburtstermin von Swanks Zwillingen ist am Geburtstag ihres verstorbenen Vaters.