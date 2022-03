Hinter Sophia Thomallas Kleid steckt eine rührende Geste

Am vergangenen Dienstag wurde die Deutsche Fernsehmoderatorin Sophia Thomalla (32) beim «Woman of the Year»-Award des «Look!»-Magazins ausgezeichnet. Den Preis erhielt sie in der Kategorie «Lifestyle Business». Zur Preisverleihung erschien die 32-Jährige in einem ungewöhnlich geschnittenen schwarzen Kleid, das an einer Seite alles verhüllte und an der anderen nur auf Brusthöhe sowie an der Hüfte mit einem Ring zusammengehalten wurde.