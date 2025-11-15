«Hitchcock war ein Schatz!»

Wie hat Alexandre O. Philippe Sie von der Doku «Novak’s Vertigo» überzeugt?

Es war wunderbar, mit ihm zu arbeiten. Ich fühlte mich fast, als würde ich bei ihm zur Beichte gehen, ich konnte ihm alles erzählen, ohne zu hören, wie viele Vaterunser ich für meine Sünden beten musste. Ich bin katholisch, und da kommt es immer auf die Anzahl der Bussgebete an! Er verstand es, alles herauszuholen, was ich war, was ich fühlte. So vertraut man natürlich nicht jedem. Beim Dreh fanden wir übrigens mein graues Kostüm aus Vertigo in einem von vielen Kartons, eingewickelt in Seidenpapier. Das war ein besonderer Moment!