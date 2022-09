Das Leben von Anna Sorokin ist eine Achterbahnfahrt. Wegen Betrugs wurde die 31-Jährige in einem spektakulären Prozess im Mai 2019 von einem Gericht in New York zu vier bis zwölf Jahren Haft verurteilt. Nur zwei Jahren später, im Februar 2021, konnte die russisch-deutsche Hochstaplerin wegen guter Führung das Gefängnis auf Bewährung wieder verlassen. Lange dauerte das Glück in Freiheit allerdings nicht, denn bereits Anfang April desselben Jahres wurde Sorokin erneut festgenommen, da sie keine Aufenthaltsberechtigung in den USA hatte. Sie hatte ein Asylgesuch gestellt, da sie eine Auslieferung an Deutschland verhindern wollte. Seither sitzt Sorokin in Abschiebehaft, ein kurzfristig anberaumter Abschiebeflug nach Deutschland wurde im März 2022 durch ihre Anwälte kurz vor der Ausführung verhindert.