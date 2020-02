Hollywood-Legende Kirk Douglas ist tot

«Mit unendlicher Trauer teilen mein Bruder und ich mit, dass Kirk Douglas heute im Alter von 103 Jahren von uns gegangen ist», schreibt er. «Er war der Welt eine Legende, ein Schauspieler aus dem Goldenen Zeitalter des Films, der bis weit in seine Goldenen Jahre gelebt hat.» Emotional fügt er an: «Dad, ich liebe dich so sehr und ich bin so stolz, dein Sohn zu sein.»