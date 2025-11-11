Hollywood-Legende Sally Kirkland (†84) ist tot

Schwere letzte Monate

Erst kürzlich kam die bedrückende Nachricht, dass Kirkland am Wochenende ins Spital im amerikanischen Palm Springs eingeliefert werden musste. Zuvor war sie in der Dusche gestürzt und hatte sich dabei mehrere Rippen sowie den Fuss gebrochen. Die letzten Monate waren für die Schauspielerin von gesundheitlichen Rückschlägen geprägt.