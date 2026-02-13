Hollywood nimmt Abschied von James Van Der Beek (†48)

Auch andere Serienstars der 90er- und 2000er-Jahre nehmen in den sozialen Medien Abschied. Sarah Michelle Gellar (48), bekannt aus dem Serienhit «Buffy», postete in einer Instagram-Story ein gemeinsames Foto aus den 90er-Jahren. Sie schreibt dazu: «Wir wuchsen zusammen auf. Er war einer der Guten. Ein wahrer Verlust.» Alfonso Riberio (54), der in «Der Prinz von Bel Air» mitspielte und eng mit Van Der Beek befreundet war, findet emotionale Worte: «Ich bin zutiefst erschüttert über den Tod meines Freundes. Ich habe ihn auf diesem schrecklichen Weg im Kampf gegen den Krebs begleitet. Der Abschied an diesem Wochenende wird mir immer in Erinnerung bleiben. Ruhe in Frieden, mein Bruder.»