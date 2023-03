«Der Mann der Stunde»

Eine nicht näher genannte Quelle sagte der «Sun» demnach: «Colin ist dank seiner Rolle in ‹The Banshees Of Inisherin› der Mann der Stunde im Filmgeschäft.» Er habe an dem Film monatelang gearbeitet, neben dem Blockbuster «The Batman», in dem er den Pinguin spielte. «Colins Zeitplan forderte seinen Tribut in seiner Beziehung zu Kelly», die beiden hätten diese dann beendet, behauptet der Insider weiter. Es habe kein böses Blut zwischen ihnen gegeben, aber eine romantische Beziehung und ein voller Terminplan «seien schwierig zu jonglieren», so der angebliche Insider.