Hollywood-Star Gal Gadot ist zum dritten Mal Mutter geworden

Die Kleine trägt den Namen Daniella, wie der «Wonder Woman»-Star verrät. «Ich könnte nicht dankbarer und glücklicher (und müde) sein», scherzt Gadot. Und weiter: «Wir sind alle so aufgeregt, Daniella in unserer Familie begrüssen zu dürfen.» Auch der frischgebackene Papa meldete sich bei Instagram zu Wort. Zu dem gleichen Bild schrieb er: «Und nun sind wir zu fünft. So glücklich und dankbar. Meine liebe Ehefrau ist eine Löwin!!»