Johnny Depp meldete sich auch persönlich zu Wort. Er gab am Montag in einer Instagram-Story ein Update zu seiner Knöchelverletzung. «Es begann als Haarriss, aber irgendwo zwischen Cannes und der Royal Albert Hall wurde es eher schlimmer als besser», schrieb Depp in seinem Post und bezog sich dabei auf das Filmfestival in Cannes und ein Tributkonzert für seinen verstorbenen Musikerkollegen und Freund Jeff Beck (1944-2023). «Mehrere Mediziner haben mir dringend empfohlen, im Moment alle Aktivitäten zu vermeiden, und so bin ich leider nicht in der Lage, zu reisen.»