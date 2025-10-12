Hollywoodstar Diane Keaton ist tot: «Es kam so unerwartet»

Für Aufmerksamkeit habe in Diane Keatons Freundeskreis aber gesorgt, dass sie im März ihr «Traumhaus» in Los Angeles für 29 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten habe. Das sei für ihr Umfeld überraschend gewesen, da sie angeblich vorhatte, dauerhaft dort zu bleiben. «People» berichtet zudem unter Berufung auf einen Insider, dass Keaton dafür bekannt war, täglich mit ihrem Hund in ihrer Nachbarschaft in Brentwood spazieren zu gehen, aber seit einigen Monaten nicht mehr gesehen worden war.