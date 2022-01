Horst Lichter spricht über seinen «Bares für Rares»-Abschied

Horst Lichter feiert am 15. Januar seinen 60. Geburtstag. Bekannt wurde er als Fernsehkoch, doch das macht er schon lange nicht mehr. Seit 2013 moderiert er die beliebte Trödelshow «Bares für Rares» (ZDF). Im Interview mit der «Bild am Sonntag» hat er nun immerhin schon mal einen Hinweis darauf gegeben, wie lange er das noch machen möchte: «Wenn ich keine Lust mehr habe, höre ich auf. Aber eines weiss ich jetzt schon. Ich werde nicht mehr mit 70 Jahren im Fernsehen rumhüpfen», so Lichter.