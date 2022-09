Verleumdungsprozess von Johnny Depp und Amber Heard wird verfilmt

«‹Hot Take: The Depp/Heard Trial› trägt nicht umsonst den Titel ‹Hot Take›», erklärte Adam Lewinson, Chief Content Officer der US-Streaming-Plattform Tubi, dem Magazin dazu in einer Mitteilung. «Mit unseren Partnern bei MarVista wurde dieses Tubi-Original im Eiltempo produziert, um eine Geschichte einzufangen, die Teil des kulturellen Zeitgeistes wurde, und ein einzigartiges Bild dessen zu zeichnen, was Millionen im Sommer in den Schlagzeilen sahen.»