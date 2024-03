Frosted Flakes, oder Frosties, die beliebten, zuckrigen Frühstücks-Cornflakes – wer kennt sie nicht. Durch sie ist auch Tony der Tiger zur Kultfigur geworden. Der Comic-Tiger mit der blauen Nase, der stets Frosties isst und einen in der Werbung dazu auffordert, es ihm gleichzutun. «Erwecke den Tiger in dir!», brüllt er motivierend in der Werbung.