Hugh Jackman feiert 26. Hochzeitstag mit seiner Debbie

Überhaupt geizt der 53-Jährige nicht mit Liebesbotschaften an seine Frau. Der Frauenschwarm scheint ein echter Romantiker zu sein. Am 14. Februar stampft Hugh Jackman beim Gassigehen mit seinen beiden Hunden «Dali» und «Allegra» in den Strassen von New York, wo der Australier heute mit seiner Familie lebt, ein riesiges Herz für seine Frau in den Schnee.