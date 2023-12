Doch warum treibt sich Jackman ausgerechnet dort herum? Er sagt es bereits in seinem Instagram-Post: Familie. Der Onkel des Australiers ist mit einer Französin verheiratet und wohnt in der Gegend. Wie kann Hugh Jackman die Location also so durcheinander bringen? Wer weiss, vielleicht wollte er seine Fans auch ein wenig in die Irre führen, um sich selbst in Thonon-les-Bains etwas Ruhe zu gönnen und nicht von Fans überrannt zu werden, die vielleicht an den Weihnachtsmarkt gepilgert gekommen wären, um ihn zu treffen. So schickte er sie stattdessen nach Genf – ob aus Versehen oder mit Absicht, das weiss wohl nur er selbst.